Pablo Aránguiz y sus objetivos:'Hacer un buen semestre, para estar de nuevo en la selección'

Unión Española inició la segunda rueda del torneo con una derrota por 3-1 ante Cobresal. Los hispanos están 5° en la tabla con 25 unidades.

Hasta ahora, el cuadro que dirige Fernando "Nano" Díaz suma dos refuerzos, Mario Sandoval y el retorno de Pablo Aránguiz, que llegó a préstamo por seis meses.

Tras su primer entrenamiento en Santa Laura, Pablo Aránguiz conversó en exclusiva con Los Tenores, donde manifestó su alegría por estar de vuelta. "Feliz de volver a casa, nuevamente el club me abre las puertas, así que muy contento de estar acá".

Antes de que se concretara su fichaje en Unión Española, su nombre sonaba en Universidad de Chile. El jugador aseguró que nunca supo mucho de esa chance. "Lo de la U, yo tenía poco conocimiento, más hablaban con mi agente, siempre es grato que te quiera un equipo grande, pero quizás no se logró llegar a un acuerdo y con Unión sí, así que feliz de estar acá".

El formado en Unión Española, viene proveniente de la MLS, del Dallas FC, donde jugó 844 minutos, sin anotar goles. Sobre su paso en Estados Unidos, el refuerzo hispano confesó que la valora de manera positiva. "Una muy buena experiencia estar en el extranjero, creo que el cambio de técnico me jugó una mala pasada. Es una liga que está creciendo mucho, pude jugar algunos partidos, así que feliz por esa experiencia, ahora retomar acá y enfocarse en lo que es Unión Española".

Aránguiz aún no habla en profundidad con el técnico Fernando Díaz, pero comentó en qué lugar de la cancha le gustaría estar. "Yo creo que me va a utilizar de mitad para arriba, de enganche o libre, esas son las posiciones en las que él me vio jugar. A mí me gusta jugar de diez o libre. Puedo aportar a Unión en tratar de asistir, de crear ocasiones. Espero aportar mi granito de arena para que Unión pueda seguir en la parte alta y por qué no estar peleando el título y obviamente que nos mantengamos en los puestos de copa internacional".

Acerca de sus objetivos, el futbolista confesó que uno de ellso es seguir en la Selección Chilena. "Vengo con la mentalidad de sumar la mayor cantidad de minutos, de hacer un buen semestre para por qué no estar de nuevo en la nómina de la selección que va a los juegos en Colombia. Así que esperemos que se de esa nominación".

Finalmente, sobre la posibilidad que Aránguiz juege la segunda fecha con los hispanos, él aseguró que aún falta que llegue el CTI. "Creo que tienen que llegar unos papeles, esperemos que sí. Yo ya estoy a disposición en lo físico, pero esperemos que lleguen rápido los papeles para poder estar el fin de semana".

Unión Española enfretará a Unión la Calera este viernes a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura.