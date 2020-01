Otro chileno a la MLS: Vancouver Whitecaps oficializó el fichaje de Cristián Gutiérrez

No iba a ser considerado por Mario Salas en la versión 2020 de Colo Colo por lo que miró al mercado extranjero. Finalmente Cristián Gutiérrez dejó el Estadio Monumental para partir a su primera experiencia internacional tras arribar a la MLS de Estados Unidos.

El Vancouver Whitecaps confirmó el fichaje del, ahora, exlateral de los albos: "Vancouver Whitecaps continúa su preparación para el inicio de la pretemporada, adquiriendo a Cristián Gutiérrez, nacido en Canadá, vía transferencia libre desde Colo Colo, club de la Primera División de Chile", comentaron.

"El jugador de 22 años de Greenfield Park, Quebec, que ha representado a Chile a nivel juvenil y es elegible para jugar por Canadá, ha acordado un contrato por 2021, con una opción de extenderlo por 2022 y 2023", dijeron desde el puerto pacífico de Canadá.

En la misma línea, el director deportivo de los norteamericanos, Axel Schuster, comentó que: "Cristián estaba buscando una nueva oportunidad y estamos emocionados de traerlo a Vancouver. Tiene las cuatro piedras angulares que buscamos en un jugador. Él está muy al tanto del desafío que tiene por delante y está entusiasmado de continuar su desarrollo en su país nativo", sostuvieron teniendo en cuenta que Gutiérrez nació en Canadá.

