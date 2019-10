Osvaldo Gónzalez y su incondicionalidad a la U: 'Nunca me arrepentiría de estar acá'

Universidad de Chile atraviesa un complicado momento en la tabla de colocaciones, estando en zona de descenso a falta de pocas fechas para el término del torneo.

En conversación con RedGol, el zaguero Osvaldo González aseguró que está confiado en poder revertir la situación del club. "Más que creer o no creer, yo lo siento así y va a depender mucho de lo que hagamos nosotros. Yo no soy mucho de hablar, no me gusta, debemos demostrarlo en la cancha y ojalá reencantar a la gente que debe estar dolida".

Por el partido ante Deportes Iquique, "Rocky" aseguró que será un duelo complejo para las aspiraciones que tienen. "Es una final totalmente, un partido clave de seis puntos y si ganamos salimos de zona de descenso y sería un envión demasiado importante para el grupo".

De todas formas, González confesó que no se arrepiente de haber vuelto al club. "Nunca me arrepentiría de estar en la U. Sé que vivimos pasajes difíciles, pero acá soy feliz y estoy muy motivado esperando aportar para salir de esto".