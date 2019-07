Osvaldo González, refuerzo azul: 'La U merece siempre estar arriba'

Este viernes, la Universidad de Chile oficializó a su segundo refuerzo para lo que resta de temporada. El nombre de Osvaldo González se transformó en realidad y vestirá, por tercera vez en su carrera, la camiseta del "Romántico Viajero".

En sus primeras declaraciones con la camiseta laica, el defensor aseveró que: "me veo mucho mejor, más maduro y estoy con muchas ganas, de poder entrenar y aportar en lo que mas pueda", sostuvo.

Respecto al reencuentro con sus compañeros, González comentó que: "he compartido con varios en etapas anterior, quiero aportar tanto dentro como fuera de la cancha para que el equipo vaya par arriba".

"La U merece siempre estar siempre arriba, estamos con esa mentalidad de poner a la "U" donde se merece. La U significa todos, donde conseguí muchos títulos y donde siempre fui feliz", agregó sobre los desafíos que tiene en su regreso a La Cisterna.

Al finalizar, le dejó un mensaje a los hinchas universitarios: "la gente siempre me trata bien, me siento especial en el club y gracias a ellos me dan fuerza para mentalizarme en este reto que tengo", cerró.