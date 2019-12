Óscar Opazo se consolidó como el jugador 'más valioso' de la liga chilena 2019

Seis fechas antes de lo considerado terminó la temporada 2019 del fútbol chileno. El estallido social hizo que la actividad futbolística se acabara antes de lo presupuestado, decretando a la Universidad Católica como el campeón del torneo.

En ello y ya acercándose el final del año, el sitio Transfermarkt, especialista en decretar valores de mercados de planteles y jugadores, puso a Óscar Opazo como el jugador "más valioso" del fútbol chileno, seguido por los "cruzados" Juan Cornejo y Edson Puch.

El lateral de los albos tiene un valor de mercado de US$ 1,5 millones, mientras que Cornejo quedó en US$ 1,4 millones y Puch, que se debate entre seguir a la UC o partir precisamente a Colo Colo, fue avaluado en US$ 1,3 millones.

Carlos Lobos y Benjamín Kuscevic, ambos de la UC, también destacan en el listado al mismo valor de Edson Puch. ¿El mejor avaluado de la U? Ángelo Henríquez, quien tiene un precio de mercado de US$ 1,2 millones.

Por otra parte, a nivel internacional, Alexis Sánchez sigue encabezando el listado con un valor de US$ 25 millones, seguido de Charles Aránguiz con un precio de US$ 15 millones. La sorpresa la dio Erick Pulgar que subió dos puestos para ser tercero junto al "Príncipe". Arturo Vidal y Guillermo Maripán bajaron en el ranking.