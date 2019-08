Octavio Rivero: 'Me muero de ganas por volver a Colo Colo'

El uruguayo Octavio Rivero, fue una pieza clave en la campaña que le dio a Colo Colo su estrella número 32; hoy, el delantero juega en Santos Laguna y habló con el medio Dale Albo sobre sus deseos de pisar el Monumental nuevamente.

"El mercado mexicano es muy lindo, un lindo fútbol. Es muy atractivo en todo sentido, pero extraño esa pasión y esa exigencia que había en Colo Colo. Saben el cariño que tengo por el club, cómo lo sigo desde que me fui. Me fui por ciertas cosas, pero siempre lo miro y lo aliento. Extraño lo que rodea a Colo Colo, es el más grande y está más que demostrado. La gente en el estadio, afuera, en la calle, la exigencia de ganar, de ser campeón, que te digan eso todo el tiempo. Ahí viví lo mejor de mi carrera. Es un lugar que me quedó grabado por siempre, mi hija es chilena, mi mujer también vivió todo lo que es el club. Le tengo un gran cariño", indicó el jugador charrúa.

"Me gustaría volver, me encantaría. Desde que me fui tengo la cabeza volver en algún momento. Es un club que quiero mucho, me fue muy bien, ganamos títulos. Es un muy lindo antecedente para el día de mañana volver. Fui muy feliz. Me encanta el club, a mi familia también, es un combo, me muero de ganas por estar en Colo Colo. Hay otras cosas, hoy mi presente está acá, pero mi intención y mis ganas de volver a Colo Colo están en cada mercado de pases y ojalá algún día se de", indicó.

Para concluir, el Charrúa indicó que "no he tenido ofertas para volver, pero lo entiendo, sé de la manera en que me compró el club mexicano y era mucho dinero. Mi intención no es hacerle gastar plata a Colo Colo, si se da tiene que ser favorable para todos. Pero estoy tranquilo, creo que se dará en algún momento, tampoco estoy desesperado, sé que hice las cosas bien y dejé un buen recuerdo con la gente. En algún momento se va a dar. Es el club con el que me siento identificado y el que quiero más", finalizó.