Nuevo técnico de Nicolás Jarry: 'Me gustaría que tenga un estilo de juego como John Isner'

El nuevo técnico de Nicolás Jarry, Dante Bottini, habló en profundidad sobre cómo será el trabajo que ya comenzó a experimentar con el tenista chileno, a quien espera llevar a la elite del tenis mundial la próxima temporada.

En conversación con Emol, el ex DT de Kei Nishikori, reveló las fortalezas de la segunda raqueta criolla y hacia donde apuntará los cambios que planea realizar con el criollo en su juego.

Consultado sobre qué fue que lo motivó a trabajar con Jarry, comenzó diciendo que "me dijo que no estaba pasando por un buen momento y que tenía muchas ganas de revertirlo y de entrenar. Yo ya lo conocía, me parecía un buen chico y buena persona, de buena familia. Además es joven, eso me motivó a agarrar este proyecto".

En esa línea, indicó que lo que más le había gustado de Nicolás es "su actitud, su predisposición a escuchar y a aprender. Se ha matado entrenando, termina muerto los días. Me gustó mucho sus ganas".



Respecto a las fortalezas y debilidades del nacional, indicó: "El saque y lo fuerte que le pega, esas son sus fortalezas, están a la vista. Se pueden trabajar un montón de cosas. Para que tenga menos errores no forzados le tiene que poner más top a la bola, me gustaría que suba un poco más a la red y también tiene que trabajar bastante la devolución. Erra muchas devoluciones. Me parece importante ver ese aspecto y ponerlo más sólido ahí, así tiene la chance de que cuando saca juegue tranquilo ese game y después ponerle presión al rival con la devolución".



¿Cómo le gustaría que juegue su nuevo pupilo? "Me gustaría que tenga un estilo de juego como (John) Isner, más o menos. Pero 'Nico' es 'Nico' y cada uno tiene su juego. La idea es que sea más agresivo, sobre todo en la devolución, que trate de jugar más con su derecha, que es donde hace más daño", reveló Bottini.

Finalmente, el entrenador comentó que aparte de mejorar el juego de Jarry en canchas duras, planea que el chileno realice un mejor papel en los Grand Slams, ya que en 2018 quedó muy al debe en los grandes torneos.

Cabe consignar que el estratego argentino también confirmó que acompará al criollo en la mayoría de los torneos que compita en 2019.