Nuevo entrenador del Barcelona elogia a Arturo Vidal: 'Es un chaval extraordinario'

Este miércoles Barcelona de Arturo Vidal enfrentará a la UD Ibiza por la Copa del Rey.

En la previa de este encuentro, el nuevo entrenador culé, Quique Setién, destacó el trabajo del chileno frente al Granada. "Arturo es un chaval extraordinario, pero como la mayoría. Nos hemos sorprendido de lo receptivos que son. Les dije que estaba encantado que lo habían intentado hacer casi todo. Incluso durante el partido se les dio indicaciones y se mostraron muy pendientes de transmitir esa información. La mayor voluntad de querer hacerlas y estos detalles puntuales son los que hacen un futbolista un poco mejor".

Sobre este torneo que disputará el cuadro blaugrana, el DT aseguró que buscarán ganarla. "La Copa siempre me ha gustado. La realidad es que es una competición muy bonita y trataremos de ganarla. Igual que la Liga y la Champions. Los objetivos están claros".

Finalmente, Setién aseguró que están analizando reemplazar a Luis Suárez."Es verdad que estamos considerando el fichaje de un nueve, todavía tenemos que madurar las cosas un poco más. No es un tema que me preocupe demasiado, me preocupan más los partidos. Es un tema que tendré que tratar con la dirección deportiva y veremos que es lo más conveniente", sentenció.

El partido por la Copa del Rey será este miércoles a las 15:00 horas. Mientras que el sábado a las 12:00 horas jugará ante el Valencia por la Liga.