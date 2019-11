Nueva propuesta para el 2020 salvaría a la U del descenso anulando la última fecha disputada

Este viernes debería ser un día definitivo para el fútbol chileno. El nuevo consejo de presidentes convocado por la ANFP determinará si el Torneo Nacional, y restantes categorías, se seguirán jugando o no en medio de la crisis social que se vive en el país.

En ello los presidentes de clubes deberán decidir si el torneo se seguirá jugando y en caso de que no, deberán confirmar el formato que tendrá el campeonato del próximo año, lo que, hasta ahora, sería la piedra de tope para llevar a un acuerdo.

Una de las propuestas que más toma fuerza finalizar el campeonato, anular la fecha 12 del torneo y organizar una Superliga con 32 equipos. En ello, la Universidad de Chile sería la principal benficiada salvándose del descenso.

Esto porque "la mayoría de los clubes ya decidió votar anular la última fecha, lo que deberá ratificarse en el consejo. Los colistas serían Iquique y Universidad de Concepción, pero se adelanta que la mayoría de los clubes votará para que no haya descenso este año”, comentaron al diario El Mercurio.

De ser así, Deportes Iquique no contaría con el punto que estaba obtenendo ante Unión La Calera en La Florida, por lo que regresaría al puesto 15° y dejando a la Universidad de Concepción en el puesto 16°. De todas formas, la propuesta que tiene más fuerza es que no haya descensos, por lo que "dragones celestes" y el "campanil" no bajarían a la B.

En la parte alta de la tabla, la UC sería el campeón, mientras que Colo Colo y Palestino irán a Copa Libertadores 2020 como Chile 2 y 3. Unión La Calera, Coquimbo, Huachipato y Audax Italiano serían los clasificados a Copa Sudamericana 2020.