Novak Djokovic sobre Nicolás Jarry: 'No creo que sea un tipo que se dope'

Novak Djokovic se coronó campeón del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, tras vencer a Dominic Thiem en la final.

El actual número uno del ranking ATP en conversación con La Tercera tuvo palabras de respaldo para Nicolás Jarry, quien arrojó doping positivo en noviembre.

El serbio aseguró que no conoce tan bien al chileno, pero el juicio que tiene sobre él es bueno. "Intentamos mantener el deporte limpio, absolutamente. Yo apoyo que tengamos que ser testeados todas las veces que sea necesario. Y no creo que Jarry sea un tipo que se dope. No lo conozco tan bien, pero no parece un chico que quiera romper las reglas. Se ve un muy buen tipo que trabaja duro y que le gusta el tenis. Parece no ser el caso. Esperemos que pueda volver a las canchas pronto".

Finalmente, el tenista aseguró que el único consejo que le puede dar es que trate de demostrar que es inocente. "No estoy seguro cuál es su caso. No puedo decir si es inocente o no, porque no lo sé, pero él debería definitivamente intentar lo mejor de sí, si es que siente que una suspensión no es lo que le corresponde, por demostrar su inocencia", sentenció.