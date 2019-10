Intensas y fuertes lluvias impidieron que Joaquín Niemann pudiera competir este viernes en el Zozo Championship, importante torneo del PGA Tour que se desarrolla en Japón.

En la primera jornada, el golfista nacional quedó en el top ten de la competencia, luego de embocar seis birdies y cuatro bogeys y finalizar con un score total de -2.

Pero esa buena actuación no la pudo volver a repetir producto del mal clima, el cual el mismo mostró en alguna imágenes que dejó en redes sociales.

The Zozo Championship has been pushed to a Monday finish due to weather.



Here’s a look at the record-breaking rain that occurred near the golf course. 😳

