Nicole 'Luli' Moreno debutó como deportista en Campeonato Nacional de Físicoculturismo

Entre 2 a 3 horas se entrena diariamente Nicole "Luli" Moreno, la modelo que frecuentaba realitys shows, programas de farándula y eventos discotequeros, hoy compite de forma profesional y se codea con grandes representantes de otros países en el Físicoculturismo.

Todo se desarrolló en la Santiago Diamond Cup organizada por la Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness, y "Luli" sacó segundo lugar entre las 4 competidoras de su categoría.

"Todos colocamos un granito de arena, tengo un tremendo equipo, el apoyo de mi familia y estoy muy feliz", indicó Moreno al bajarse de la tarima. "Esto no es moda, es un estilo de vida, me ha ayudado bastante", señaló la deportista en conversación con El Trovador para ADN.

Nicole reveló que solo entrenó para esta competencia intensamente durante un mes, pero a pesar de eso, se llevó el segundo lugar.

"Somos el segundo país de Latinoamérica que tiene más obesidad, no se necesita plata para ejercitarse, hay parques, este es un estilo de vida. Estoy terminando el año como me lo merezco, porque lo he pasado mal", concluyó Nicole.