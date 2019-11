Nicolás Ramírez comentó la posibilidad de retornar a Universidad de Chile

A la espera de la decisión definitiva si es que continúa el campeonato o si se da por finalizado. Algunos jugadores comienzan a pensar sobre su futuro.

El futbolista de Huachipato, Nicolás Ramírez, terminará su préstamo en el cuadro acerero y debería volver a Universidad de Chile.

El defensor conversó con EnCancha.cl sobre un posible retorno a la tienda azul. "No sé nada sobre mi futuro en estos momentos, por lo que no puedo asegurar nada, pero claro que en algún minuto me gustaría tener la oportunidad, exclusivamente porque me gusta mucho la hinchada".

Al ser consultado por el futuro del campeonato nacional, Ramírez reafirmó que no se puede jugar. "Me gustaría por el hecho de que me encanta jugar fútbol, esperar el fin de semana el día del partido y todo aquello, pero entiendo y sé que está por sobre esas ganas todo lo que está pasando y que las condiciones no están para jugar el fin de semana", sentenció.

