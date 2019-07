Nicolás Peric sobre Marcelo Bielsa: 'A mí no me dejó nada'

El golero Nicolás Peric tuvo palabras sobre cómo fue su etapa en la Roja cuando esta era dirigida por Marcelo Bielsa.

Durante una conversación con el programa "Abrazo de Gol" del CDF, el meta hizo un crudo análisis sobre el rosarino.

"A mí Bielsa no me dejó nada. Es más, las primeras citaciones yo les decía a los chicos: '¿No les parece que nos trata como huevones?'", comenzó diciendo

En esa línea, Peric agregó que "nos decía pichón y pollo y no se sabía los apellidos. Bonini iniciaba los calentamientos y él entraba cuando estaba todo listo".

Finalmente, el guardameta aseguró que no le gustaba para nada la forma de dirigir de Bielsa. "Si no salía el ejercicio quedaba la cagada. Yo no soy partidario de los técnicos que con el látigo sacan rendimiento (...) Soy partidario de los técnicos que tienen cercanía y que tú logras comprometerte con la persona, más allá del técnico, y que en base a eso terminas creyendo", cerró.