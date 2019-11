Nicolás Peric: 'Es un momento difícil como país, pero también es súper difícil como fútbol'

Nadie ha quedado ajeno al estallido social y luego de que la ANFP suspendiera los partidos del Torneo Nacional, muchos han planteado sus opiniones al respecto. Recordemos que hasta se suspendió el amistoso que encontraría a Chile contra Perú en Lima.

Nicolás Peric, actual arquero de Rangers de segunda división, indicó que "no estamos ajenos a la realidad. Hemos tratado de muchas formas de poder jugar, de tratar de poner al día el campeonato, los futbolistas estamos con toda disposición de lo que podamos hacer como para poder retomar las actividades. Somos simples trabajadores, nosotros al igual que todo el resto, tiene un jefe, necesitamos trabajar".

"La gente piensa que si no jugamos nos pagan igual, la verdad es que no, como futbolista me refiero a todo, yo necesito trabajar para que me paguen, mis colegas también lo requieren", sostuvo.

Nico Peric señaló que tiene algunos colegas que tienen auto y se desarrollan como Uber para costear la vida, pero que "hoy fuimos escuchados en un momento histórico del fútbol chileno, estábamos todos los entes, incluso Enrique Osses reprensetando a los árbitros. Nos deja super contentos que nos hayan escuchado nuestras inseguridades e incertidumbres", manifestó..

"Es un momento difícil como país, pero también es súper difícil como fútbol y si nos unimos y tenemos la capacidad de escucharnos todos, creo que de verdad podemos salir super beneficiados de todo este momento tan complicado, podemos potenciar nuestro fútbol y que las 3 divisiones no tengamos diferencias tan grandes ni abismales", dijo.

"Nosotros creíamos que nuestros hinchas nos estaban esperando, que querían que volviésemos, pero nos dimos cuenta que ellos sienten que el fútbol debiese estar parado por una cuestión de país y nosotros creemos que el fútbol debe volver, primero que todo porque nosotros somos trabajadores, que necesitamos hacer para que nos paguen y además porque creíamos que era una super buena instancia para poder estar con ellos, para estar con los que realmente eran nuestros hinchas", sentenció.