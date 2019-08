Nicolás Oroz y sus objetivos: 'Salir de esta situación en la que estamos y poder seguir acá'

Universidad de Chile continúa preparando el duelo de visita ante Coquimbo Unido. Los azules vienen de empatar ante Universidad Católica, el puntero del campeonato.

En conferencia de prensa, Nicolás Oroz aseguró que de a poco van retomando la confianza que había disminuido por estar en la parte baja de la tabla. "Es posible que yo internamente sí, no por el cambio de técnico, sino por los últimos partidos, el equipo internamente ya se empieza a sentir superior a los rivales, siente que va mejorando, eso es un alivio para el jugador. Obviamente no nos podemos confiar, pero es la manera de salir adelante, seguir trabajando, recordar lo que hicimos bien, mejorar lo que hicimos mal. Es la única manera que yo conozco de poder sacar los tres puntos que se nos están haciendo esquivos últimamente".

El futbolista de los azules aseguró que desde que asumió Hernán Caputto, han visto mejoras en el terreno de juego. "No sé si es presión, es obligación de ganar, sea el rival que sea, hoy no estamos cómodos en la tabla. El grupo nota que ha habido un cambio, muchas mejoras en lo futbolístico, en lo grupal, en el orden del equipo. Nos aferramos a eso, a seguir mejorando".

Además, Oroz añadió cuál ha sido la medida que los ha unido más. "Uno de los cambios que el plantel lo aceptó bastante bien, fue el tema de almorzar todos en un mismo horario, ahí podemos compartir y se hace más grupal".

El mediocampista se refirió al cambio posicional que le ha pedido el entrenador de la U y aseguró que todos tienen que hacer sacrificios para salir del fondo de la tabla. "No sé si favorecerme en lo personal, pero en lo grupal sí, ha tenido sus frutos. Hernán me ha pedido que juegue más al costado, que tenga un poco más de sacrificio. Con las mismas órdenes de generar juego para el equipo, tirarme un poco al medio también. Lo he hecho poco en mi corta carrera de jugar en esa posición. Pero bueno, hoy el equipo necesita que demos un poquito más, por la situación en la tabla, entonces yo creo que de cualquier punto de vista lo haré por el bien del grupo".

Nicolás Oroz también se refirió al presente del último refuerzo que llegó a la tienda azul, Leonardo Fernández. "Lo veo muy bien desde que llegó, ha tenido buenas actuaciones, es un gran aporte para el equipo. Uno necesita siempre un poco de competencia, más allá de que juegue él o yo, o los dos juntos, siempre nos vamos a apoyar el uno al otro. Ojalá que nos de muchas alegrías y que podamos festejar todos juntos".

Finalmente, Oroz confesó sus metas en Universidad de Chile y aseguró que le gustaría seguir en el club. "Siempre me pongo objetivos a corto plazo, hoy sería intentar quedarme mucho más tiempo, salir de esta situación en la que estamos, llegar a diciembre con un balance mucho más positivo y poder seguir acá".

Este sábado la U visitará a Coquimbo Unido a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.