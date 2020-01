Nicolás Oroz no entró en los planes de Sebastián Beccacece en Racing y deberá buscar club

El futuro de Nicolás Oroz no está nada claro. El volante, que el año pasado jugó en la Universidad de Chile, dejó el Centro Deportivo Azul (CDA) para integrarse a Racing de Avellaneda, pero por poco tiempo.

Esto porque, según aseguró el portal Olé de Argentina, el también exO'Higgins de Rancagua no entra en los planes de nuevo entrenador de la "academia", Sebastián Beccacece, para la temporada 2020, por lo que Oroz se encuentra entrenando de manera diferenciada con Racing, pero a la espera de definir su futuro.

"De 25 años y con vínculo en la Academia hasta junio de 2021, viene de jugar a préstamo durante un año en la U., cesión que llevó un cargo de 150.000 dólares. Logró continuidad, se transformó en un jugador importante y el cuadro trasandino tenía la intención de retenerlo", escribieron en el citado medio.

El volante no continuó en los azueles pues en Racing querían negociar al menos una parte del pase, el cual tasaron en US$ 1,5 millones por la mitad de la carta, y US$ 2 millones por la totalidad de su ficha, algo que en la Universidad de Chile no estuvieron dispuestos a negociar.