Nicolás Oroz adelantó el 'superclásico': 'No queremos que celebren ante nosotros'

Este sábado la Universidad de Chile visita a Unión Española en el Estadio Santa Laura por la jornada 21 del Torneo Nacional, duelo donde los azules están obligados a sumar puntos para poder salir de la peligrosa zona del descenso.

Y pese a que el encuentro ante los "hispanos" es de vital importancia para los azules, en el CDA ya piensan en el "superclásico" ante Colo Colo del próximo cinco de octubre por la fecha 23 del campeonato. Poco más de tres semanas restan para que los azules visiten a los albos en el Monumental, pero el duelo ya se calienta en La Cisterna.

Así lo dejó claro el volante Nicolás Oroz, quien en conversación con El Mercurio, comentó que: "en el clásico, no queremos que ninguno, ni Valdivia ni Paredes hagan goles ni celebren ante nosotros", aseveró respecto al duelo más importante del fútbol chileno.

"Lo importante en ese partido son los tres puntos, que los necesitamos, eso es lo primordial. Lo de la racha y el futuro de su técnico es otra cosa", agregó el mediocampista respecto a la posibilidad de que la U rompa la racha de 18 años que tiene sin poder vencer a Colo Colo en Macul.

En la misma línea, Oroz sostuvo que: "la última vez ya estuvimos cerca (1-1 en el Estadio Nacional), fuimos superiores y nos faltó muy poco para cortar esta racha, lo que esperamos se dé ahora", indicó de cara al duelo que se jugará el próximo sábado cinco de octubre en el Estadio Monumental.

Respecto a su continuidad en la U, Oroz adelantó que: "quiero permanecer en la U, pero no depende sólo de mí. No hay mucha ciencia, si acá no hacen uso de la compra (US$ 1 millón), tengo que volver a Racing por obligación. Pero ahora pienso en los objetivos a corto plazo", explicó.