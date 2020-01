Nicolás Maturana se queda: 'Ojalá se me de la chance, porque quiero romperla en Colo Colo'

Colo Colo continúa preparando el duelo contra Universidad Católica, válido por las semifinales de la Copa Chile.

En los entrenamientos se encontraba trabajando a la par de sus compañeros, Nicolás Maturana, quien aún no definía su futuro. Sin embargo, este lunes, el volante anunció que se quedará en los albos para pelear un puesto. "Me quedo, va a estar muy díficil. La verdad es que se me han cerrado harto las puertas, pero bueno, no está muerto quien pelea. La voy a luchar, quiero quedarme en el club, ojalá se me de la chance y aprovecharla".

El futbolista que estuvo a préstamo en Universidad de Concepción confesó por qué quiere dar esta pelea y seguir en el Cacique. "Toda la vida la he luchado, no es excusa, pero voy a luchar y quiero estar acá en Colo Colo, por el cariño que me tiene la gente y también para demostrar que soy un jugador para estar en esta institución tan grande".

Finalmente, Maturana aseguró que está complicado pelear un puesto en su posición, donde está muy poblado de variantes para Mario Salas. "Está díficil pero en el transcurso del campeonato puede pasar cualquier cosa, tenemos tres campeonatos. Donde me toque, si me toca no jugar, estar afuera, no ser citado, tengo que aportar para que al grupo le vaya bien, uno tiene que dar el máximo para presionar a los compañeros. Estoy preparado para estar acá, ojalá se me de la chance porque quiero romperla en Colo Colo", sentenció.

Este sábado, los albos enfrentarán a los cruzados por las semifinales de la Copa Chile, a las 18:00 horas en Temuco.