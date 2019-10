Nicolás Maturana: 'Los ministros y diputados hablan puras estupideces'

El futbolista de Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, fue sumamente crítico con las autoridades tras el caos y múltiples marchas que se han vivido en Santiago los últimos días, que ha hecho que por tercera vez esta semana se defina efectuar Toque de Queda.

Al respecto el mediocampista comenzó diciendo que "el tema del pasaje es la gota que sobrepasó el vaso. A los ministros y autoridades no les interesan los demás y han dicho muchas estupideces, al igual que los diputados. Como ellos trabajan una hora, no les importa los demás y menos la clase media".

"Son muchas cosas la que la gente reclama. La AFP, la salud, etc. La gente vive con una miseria, más aún los abuelitos, que ganan 80 mil pesos al mes y sólo los remedios le cuestan 50 mil. Es una verdadera miseria que también provoca el Gobierno", añadió.

En esa línea, Maturana agregó que "no puede ser que los hospitales del Estado y los médicos salgan hablando que no hay suministro, que no dan abasto con toda la gente que tienen que atender, es un colmo para la población".

Respecto al papel de los parlamentarios, sostuvo: "A mí me da verguenza como país, como chileno, que le estemos pagando 15, 10 millones de pesos a los ministros y a la gente del Congreso, Camila Vallejo y todos los qu están ahpi. Me da verguenza. Yo les pagaría la mitad de ese dinero y el resto lo distribuiría en hospitales, en instalaciones y todo lo que sirva. No entiendo como pueden ganar ese dinero y no hacen nada.Las leyes que hacen es al beneficio de ellos y no de todos los chileno. No hacen nada. A mí me dicen que la salud es mala, pero no es mala por la gente que trabaja, si no por los recursos que el Estado le ofrece a toda esa gente".

Finalmente, el futbolista terminó diciendo que "en Chile hay muchos recursos, pero se invierten en cosas que son estúpidas y después roban. Mucha fuerza le mando a toda la gente de Chile y que la lucha sea más oacífica para poder lograr más cosas (...) que Carabineros y los militares tambien espero que nos apoyen un poco. Porque al final también se han equivocado en algunas cosas y también se ha perdido mucha plata en aquellas instituciones, plata que se podría haber invertido en otras cosas, otras escuelas y cosas que se necesiten. Luchando de buena manera y todos unidos, creo que podemos lograr grandes cosas".