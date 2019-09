Nicolás Massu y el desafío chileno en la Copa Davis: 'Debemos ir por el primer lugar del grupo'

Nicolás Massu analizó los próximos meses y desafíos que tendrá en su labor como entrenador de Dominic Thiem y capitán del equipo chileno en Copa Davis.

En conversación con ADN Deportes, el medallista olímpico manifestó su alegría por los buenos resultados que ha cosechado este año como entrenador. "Me gusta esto. Lo disfruto. Soy un agradecido de lo que el tenis me ha dado. Me siento contento por los momentos que he vivido en este año. Tengo las energías y ganas para seguir haciendo esto".

Por la relación que mantendrá con los tenistas chilenos preparándose para la Copa Davis, Massu aseguró que estarán en permanente contacto. "Cuando uno está en los torneos, uno trata de compartir con ellos. Estoy en contacto con los otros jugadores del equipo. Faltan un par de meses y lo más importante es que lleguen sano".

El desafío de la Copa Davis es el próximo objetivo del equipo chileno, ante eso, Massu señaló que darán todo para clasificar. "Todos los países son duros. El grupo de nosotros todos tienen posibilidades de pasar. Ojalá tratar de clasificar primeros. Creo que Argentina y Alemania tienen un gran nivel".