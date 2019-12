Nicolás Massú no esconde su alegría tras ser nominado a mejor entrenador: 'Estoy muy feliz'

Nicolás Massú manifestó su alegría tras ser nominado como mejor entrenador del año tras su gran campaña junto a Dominic Thiem.

El chileno además de tener muy buenos resultados junto a Thiem, estuvo acompañando al equipo chileno en Copa Davis, donde logró clasificar a las finales.

En sus redes sociales, Massú expuso su alegría. "Muchas gracias a todos por este reconocimiento y muy feliz de ser nominado junto a otros grandes entrenadores".

Thank you all so much for this recognition and very happy to be nominated along with other great coaches👏 @atptour

Muchas gracias a todos por este reconocimiento y muy feliz de ser nominado junto a otros grandes entrenadores👏 @ATPTour_ES pic.twitter.com/A5fIzpMlHb