Nicolás Massú es nominado como mejor entrenador del año

Nicolás Massú fue nominado como uno de los mejores entrenadores del año por la ATP. El chileno aparece entre los candidatos, luego de lograr una gran temporada con el austriaco Dominic Thiem, quien está cuarto en el ranking mundial.

El ex tenista compite junto a Apostolos Tsitsipas (Tsitsipas), Carlos Moyá (Nadal), Gilles Cervara (Medvedev) y Vincenzo Santopadre (Berrettini).

A comienzos de 2019, Massú comenzó a trabajar como coach de Thiem. Este año lograron ganar los torneos de Indian Wells, Barcelona, Kitzbuhel, Beijing y Vienna. Además, llegó a la final del torneo de Roland Garros, donde cayó frente a Rafael Nadal.

En redes sociales, el chileno manifestó sus agradecimientos: "Muchas gracias a todos por este reconocimiento y muy feliz de ser nominado junto a otros grandes entrenadores", escribió.

Thank you all so much for this recognition and very happy to be nominated along with other great coaches👏 @atptour

Muchas gracias a todos por este reconocimiento y muy feliz de ser nominado junto a otros grandes entrenadores👏 @ATPTour_ES pic.twitter.com/A5fIzpMlHb