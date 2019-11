Nicolás Jarry y su lamento tras derrota en Copa Davis: 'Hay que salir con la cabeza en alto'

Nicolás Jarry realizó una dura autocrítica tras la derrota en la Copa Davis por el duelo de singles ante Alemania.

En conversación con TVN, el tenista chileno aseguró que no plasmó lo que tenía planificado. "El desempeño no fue lo esperado. Un mal partido de mi lado, hubo muchos errores. En esta superficie los primeros saques son muy importantes. Una vez finalizados los puntos perdí la posición y no estuve a la altura".

De todas formas, Jarry confesó sentirse muy triste. "Decepcionado un poco porque veníamos preparando la serie y este partido en específico, sabía lo que podía pasar. No resulto nada de lo que estaba planeado".

Aunque Jarry aseguró que deben irse con la cabeza en alto por lo que costó llegar hasta dicha instancia. "Uno viene acá a demostrar el potencial que tiene uno y no se pudo. Hay que salir de esto con la cabeza en alto pensando que se luchó hasta el final".