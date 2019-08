Nicolás Jarry tras quedar eliminado en US Open: 'Este nivel es demasiado difícil'

Nicolás Jarry quedó eliminado en el US Open tras caer ante el polaco Kamil Majchrzak en su estreno por el torneo estadounidense.

En conversación con ADN Deportes, el tenista aseguró que el nivel de la competencia era sumamente complejo. "Este nivel es demasiado difícil. Hay muchos jóvenes que están en el top 100 y después salen. Por suerte en mi caso me pude mantener y eso es valioso. Fue un partido muy duro, donde el otro jugó muy bien. Hubo puntos donde podrías haberlos jugado mejor. Lo di todo, pero lamentablemente al final se escapó y no reaccioné".

El tenista realizó un balance de lo que ha sido su temporada, donde pudo conseguir ganar su primer torneo. "Me agotó mucho el principio de año, donde no pude mantenerme bien y tuve que revertir esos meses de malas competencias. Me desgastó bastante pero lo saqué adelante. He logrado dos finales, mi primer título, Vengo en alza y lo voy a mantener".

Sobre la competencia de dobles, Jarry aseguró que le gusta bastante y sobre todo compartir con Cristian Garin. "Es una competencia que me gusta mucho, es más rápida. Siempre me ha gustado, este año lo dejé de lado un poquito para priorizar el singles. Ahora queda con Cristian jugamos desde chicos juntos, nos conocemos muy bien y juntos somos una pareja durísima".