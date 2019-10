Nicolás Jarry no levanta cabeza y quedó fuera del ATP de Moscú

Crónica de Carlos Madariaga // ADN Deportes

Nicolás Jarry quedó eliminado en la primera ronda de un torneo ATP por cuarta ocasión seguida. Esta vez, en la superficie dura del ATP 250 de Moscú, su verdugo fue el francés Jeremy Chardy, 78 del ranking, por 6/4 y 6/2.

El número 2 de Chile no logró imponer los términos con su primer servicio, pese a los casi dos metros de altura que tiene. Y en el desgaste por conservar su saque, una vez más, no fue capaz de hacer daño sobre el saque de Chardy. Es más, no generó ninguna opción de quiebre en todo el encuentro.

Jarry debió bregar por mantenerse en juego. Estuvo al borde del precipicio salvando cuatro break points en el tercer game, pero Chardy aguardó el momento adecuado con su sólido juego para terminar quebrándole el saque al nacional en el séptimo juego. Suficiente para que el francés ganara el primer set por 6/4 en 40 minutos.

La historia se repitió en el segundo set, con Chardy consistente en la devolución y Jarry muy dubitativo con su juego. El francés se generó cuatro opciones de quiebre, de las cuales concretó dos ante un tenista nacional que lució muy frágil. En cambio, Chardy cerró con su séptimo ace el parcial final por 6/2.

Otra mala pasada para Jarry, que no gana un partido oficial hace casi 3 meses, cuando levantó su primer título ATP en Bastad. Tras eso, solo caídas, incluyendo la primera ronda del US Open y los duelos de las clasificaciones en Tokio y Shanghai. Una pésima señal a poco más de un mes de la participación de Chile en las finales de la Copa Davis, en Madrid.