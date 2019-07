Nicolás Jarry logró el título en el ATP 250 de Bastad, tras derrotar al argentino Juan Ignacio Londero, en la final del torneo.

El chileno se impuso en dos sets, por parciales de 7-6 y 6-4.

El tenista nacional conquistó su primer torneo ATP sin perder un set en todo el certamen.

First ATP Title: ✅✅✅@NicoJarry defeats Londero 7-6(7) 6-4 for the @swedish_open crown! 🏆pic.twitter.com/KQU1GkspGu