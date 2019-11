Nicolás Castillo una vez más en la polémica en México: Trató de 'cagón' a conocido periodista

Nicolás Castillo, una vez más, está en la polémica. El delantero chileno del América de México se volvió a enfrascar en una discusión pública con un conocido periodista azteca de la cadena ESPN.

Resulta que David Faitelson utilizó su cuenta de Twitter para disparar contra el delantero chileno, cuestionándole su alto sueldo versus lo que ha rendido en "las águilas": "El futbolista más caro del América, y uno de los más caros de la Liga MX, llega lesionado a la liguilla. Si 'Nico' Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca 'la vergüenza'",

"Lo que tiene que hacer 'Nico' Castillo es dejarse de tonterías y jugar al fútbol… Cobra casi 3 millones de dólares al año y siempre está lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi 'robar'", agregó el periodista.

La respuesta de Castillo

Dichas palabras no gustaron nada al delantero chileno, quien fiel a su estilo ocupó su cuenta de Instagram para responderle al periodista, y con dureza: "cuando fui a tu canal no fuiste capaz de decirme nada a la cara. Me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes. Siempre serás un cagón, porque no dices las cosas a la cara! No sabes de nada y hablas como si supieras de todo".

"David Faitelson es para ti! Ya que no tengo Twitter te lo mando por aquí… Eres un cagón", le lanzó el ariete que no jugó el pasado jueves ante Tigres por los cuartos de final ida, encuentro donde cayeron ante el cuadro "felino."



Fotos: @castillo30__