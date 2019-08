Nicolás Castillo encendió los ánimos con polémicos mensajes tras derrota del América

Lesionado y a varios kilómetros de distancia, Nicolás Castillo jugó su partido aparte. América disputó la noche del miércoles la 'Campeones Cup', trofeo que disputan el campeón de la Liga MX y el de la MLS, y que el cuadro azteca perdió por 2-3.

Atlanta United, monarca del fútbol norteamericano impuso sus términos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y dejó con las ganas de revalidar el título para los mexicanos, teniendo en cuenta que el año pasado lo ganó Tigres ante Toronto.

Pese a no estar en cancha ni en las tribunas por la grave lesión que sufrío hace alguna semanas, el delantero se encargó de encender la polémica. El ariete se descargó en su cuenta de Instagram tras la derrota y luego de que hinchas de otros equipos le enviaran mensajes.

"Les encantaría estar peleando esos títulos pero hace años no salen campeones y no saldrán en muuuuuchos años más... me la pelan, pelan", escribió el exariete de la UC en un mensaje que varios han interpretado como un disparo para los hinchas de Pumas UNAM, equipo donde buena figura hace algunas temporadas.



Foto: Instagram / Nicolás Castillo