Nico Massu tras Copa Davis: 'Acá sólo les importa porque se ganó o perdió, no el proceso ni nada'

El ánimo estaba por el suelo tras la derrota ante Alemania. Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, no estaba contento por la derrota a manos de los europeos, lo que sumado a la caída ante Argentina, decretó la eliminación de Chile en el torneo.

En conferencia de prensa, el medallista olímpico se mostró triste, pero molesto por las preguntas de la prensa: "esto es un proceso que sigue, no es que termine y parta otro en tres meses más. Estaremos donde merecemos, ya sea en el Grupo Mundial o el repechaje, pero tengo la certeza que se peleará por mejores cosas que en esta última presentación", partió aseverando.

"Creo que se dio una situación de que la Copa Davis cada vez se juega menos. Tuvimos dos semanas al año, cuando jugamos con Austria en febrero pasado y ahora en esta serie mundial. Tengo 50 semanas al año que estoy libre porque no tengo un contrato con la Federación que me exija estar todos los días trabajando", agregó Massú.

Pero el verdadero mosqueo llegó cuando le preguntaron sobre Jarry y Garin: "cuando tomé a Thiem me acerqué mucho a Nicolás y Cristián. Los he podido ver jugar, comer con ellos y sus entrenadores gracias a este rol que tengo. Además converso sobre como están mentalmente, su día a día y todo lo demás. Si ustedes (la prensa) quieren saber algo de ellos dos pueden preguntarme a mí. Acá (en Chile) sólo les importa porque se ganó o perdió, no el proceso ni nada, sólo ver que se hizo bien y lo que estuvo mal. Conmigo siempre van a encontrar una respuesta sobre los jugadores", comentó.

"Yo tengo una seguridad de que vamos a pelear muchas cosas. A mi nadie me va a decir el esfuerzo que han tenido ellos. Nosotros vamos a seguir adelante con el único objetivo de lograr un cuartos o semifinales de Copa Davis", cerró.