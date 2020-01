Nico Jarry: 'Es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida'

Totalmente sorprendido se mostró Nicolás Jarry (78° ATP) tras la suspensión provisoria que recibió por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras arrojar doping positivo por el consumo de "sustancias prohibidas".

Las pruebas demostraron que el chileno habría consumido Ligandrol y Stanozolol, sustancias prohibidas para la actividad, durante su participación junto a Chile en la pasada Copa Davis disputada en noviembre del 2019 en Madrid, España.

A través de su cuenta de Instagram, el tenista sostuvo que: "este es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida y me gustaría contarles lo que me acaba de pasar".

"En noviembre pasado, mientras jugaba Copa Davis, me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo detectaron dos sustancias prohibidas. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que evivalen a una trillonésima parte de un gramo", agregó.

Respecto a los resultados de la muestra, Jarry aseveró que: "aclarar que nunca he tomado ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista y, de hecho, me opongo completamente al dopaje. Dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias".

"La noticia ha sido una sorpresa absoluta para mí y mis seres queridos, y lo que quiero, además de demostrar mi inocencia, es usar en el futuro lo que me está sucediendo como ejemplo para todos los atletas jóvenes", complementó.

Al finalizar, indicó los pasos que seguirá: "mi equipo legal y yo trabajaremos muy duro para demostrar mi inocencia y para esto he ofrecido mi plena cooperación a la Federación Internacional de Tenis (ITF)", cerró.