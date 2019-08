Nick Kyrgios sigue causando polémicas y ahora trató de 'corrupta' a la ATP

Tras su triunfo en la primera ronda del US Open, donde Nick Kyrgios acudió con permiso de los organizadores, pese a que la ATP sigue considerando la posibilidad de suspenderle por lo que ocurrió en el Masters 1.000 del estado de Ohio, el tenista habló en conferencia de prensa.

En la instancia, el tenista australiano volvió lanzar un duro dardo."La ATP está bastante corrupta de todas formas. No estoy preocupado en absoluto”. Por estas declaraciones, el díscolo aussie podría ser apartado de futuras competiciones, porque con él ya llueve sobre mojado y no es la primera vez que monta este tipo de números. Por supuesto, no le hizo gracias que le recordaran el incidente de Cincinnati y se revolvió: "¿Por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando acabo de eliminar a alguien en la primera ronda del US Open?".

Tras sus fuertes palabras, el oceánico después terminó pidiendo disculpas por medio de redes sociales.

"No fue la selección correcta de palabras y mi intención era señalar el doble rasero que existe más que hablar de corrupción. Entiendo que mi comportamiento es controvertido y me pone en problemas, a veces con razón. Pero el asunto es que a otros que se comportan igual o de forma parecida no se les sanciona. No soy perfecto y sé que merezco sanciones y multas en ocasiones, pero espero consistencia y justicia en todos los ámbitos, y eso no pasa", sostuvo Kyrgios.