Neymar justificó sus simulaciones en cancha: 'Si no las hacía, me habría lesionado'

Neymar Junior entregó detalles sobre su rendimiento en la cancha y respondió a las críticas por sus constantes simulaciones en la cancha.

El delantero conversó con el canal de Youtube "Otro", junto al histórico atacante brasileño, Ronaldo.

Allí confesó que si no hubiese sido por las simulaciones, probablemente se habría lesionado más. "Si no las hiciera, me habría lesionado. A veces tienes que protegerte porque nadie lo va a hacer por ti".

El atacante se integró nuevamente a los trabajos del PSG durante este arranque de temporada, tras haberse perdido la Copa América por una lesión.