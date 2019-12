Néstor 'Pipo' Gorosito y opción de asumir la UC: 'No he tenido posibilidad nunca, ni de hablar'

Universidad Católica se quedó sin entrenador, luego que Gustavo Quinteros decidiera seguir su carrera en el Xolos de Tijuana.

Uno de los nombres que siempre suenan en San Carlos de Apoquindo es el de Néstor "Pipo" Gorosito, quien actualmente está entrenando al Tigre en Argentina.

El ex jugador de la UC conversó con Los Tenores y aseguró que no ha tenido contacto con la dirigencia cruzada. "Me pasa lo mismo con San Lorenzo cada vez que se va el entrenador, por mi identificación con el club y el cariño que me tiene la gente, siempre aparecemos como una opción. Conmigo no ha hablado nadie, estamos tranquilos ".

Al ser consultado por la posibilidad que él pudiese dirigir a Universidad Católica, el DT prefirió no referirse al respecto. "Son todas hipótesis, uno no se puede manfiestar sobre hipótesis. Hay una cosa clara, Católica que antes le había costado tanto campeonar, desde Salas lo hace bastante seguido. Han elegido bien, ojalá que lo sigan haciendo".

Finalmente, Gorosito manifestó su extrañeza por nunca haber recibido un llamado desde San Carlos. "Lo que pasa es que el paso del tiempo te hace perder esperanzas, han cambiado desde que yo soy entrenador. Llevo 18 años siéndolo. No he tenido posibilidad nunca, ni de hablar. No es normal que después de cambiar tanto de entrenadores, nunca ni siquiera me han llamado para ver lo que pienso. Es raro que no me hayan llamado nunca, pero no tienen la obligación solo por haber jugado bien a la pelota", sentenció.