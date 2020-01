Nelson Tapia no le teme al desafío: 'Cuando me llamen de la selección ecuatoriana, estaré preparado'

Nelson Tapia poco a poco se hace un nombre en el fútbol ecuatoriano. El exportero de la Selección Chilena se hizo cargo interinamente del Barcelona SC de aquel país la temporada pasada y este 2020 está a cargo del Guayaquil Sport de la serie B.

El exarquero de la Roja conversó con Diario El Telégrafo de aquel país y comentó como ha sido su experiencia en Ecuador: "cuando estaba en Barcelona y viajábamos a Quito, había un tipo de alimentación que yo no veía que era la adecuada. Por ejemplo, en la altura no se debe ir muy lleno, hay que ir ligero, sentía que había un error. Cuando me tocó dirigir en Riobamba, di mi opinión de que la comida sea más liviana y se hidrate más", sostuvo.

Tal es el conocimiento que tiene del país, que incluso se aventuró a postularse para la selección ecuatoriana: "sabiendo que al ecuatoriano le gusta el arroz, no se lo voy a quitar. Por eso me fui a conocer Ecuador. Insisto, no tengo apuro, así que cuando me llamen de la selección ecuatoriana voy a estar más preparado que muchos", comentó.

"Hay maneras riesgosas de salir a buscar el partido, pero hay que tener de todo. Hay que saber elegir al momento de armar un plantel, se debe buscar a los elementos que nos permitan ser ofensivos siempre. Saber defenderme debe ser parte del trabajo", agregó respecto a su forma de ver el fútbol.