Navarrete se molestó con marca de shampoo que llevó productos al CDA: 'Eso fue una falta de respeto'

Tras la reunión de Directorio de Azul Azul, el presidente de la institución, José Luis Navarrete, comentó la determinación que el club deje de proporcionar shampoo a sus funcionarios como política económica. "Siento que es una pequeñez darle tanta importancia a un adminículo que es de uso personal. Toda política económica tiene un objetivo que es reducir y replantear las finazas del club. Estamos encaminados en un plan para que lleguemos a final de año de una manera más tranquila y no sufriendo sobresaltos. Ojalá con todo el esfuerzo que estamos colocando todos, terminar con un club muy cerca de la línea cero".

Además, Navarrete se molestó con la marca de shampoo que llevó sus productos en un camión al club."Eso fue una falta de respeto de una marca que considera hacer publicidad de manera engañosa, con nuestra institución, fue devuelto a su origen".

Sobre el mismo tema, el Presidente de Azul Azul profundizó que parte del momento económico de la U se debe a los malos resultados. "Todos sabemos que en la industria, en general la economía no ha andado bien y nuestros resultados tampoco han sido los más relevantes que digamos, los resultados deportivos conllevan a un buen resultado económico y los resultados no han sido los mejores".

Navarrete tradujo en lo que remecerá a la conformación del plantel del próximo año, la política deportiva de Universidad de Chile. "Hemos creado un plan de ajuste que significa que el club en su estructura económica no puede ir más allá de un monto para tener un plantel competitivo y que no tenga expectativas de campeonar, pero sí de manter una posición respetable en la tabla. Siempre el objetivo es pelear por el campeonato, lo que digo es que vamos a conformar un plantel competitivo, no podemos crear expectativas, tenemos que ir paso a paso, mira lo que nos pasó este año, contratamos los mejores jugadores, pero no hemos logrado los resultados que queremos, y mira donde estamos. Nosotros colocamos todo nuestro esfuerzo para tener resultados, y no los tenemos en la cancha. Ojalá que esta semana tengamos éxito con Palestino y con Colo Colo y entrar en una racha que nos permita salir de esta posición incomoda".

Esta situación podría hacer que la U recurra a su cantera, con buenos ojos vio esta posibilidad el mandatario de los azules. "Si hay que hacer ahorro y fortalecer las divisiones menores, felicito e impulso esa iniciativa. En eso estamos, fortalecer nuestra cantera para tener en su mayoría jugadores con un compromiso, con una identidad que hemos trabajado hasta el momento".

Finalmente, sobre la posibilidad que el actual entrenador, Hernán Caputto siga siendo el entrenador el próximo año, Navarrete confesó que aún no lo han hablado. "Caputto es el entrenador actual, él como todo el plantel está sujeto a evaluación, él es una persona que está tan comprometido como estamos nosotros y es un candidato ideal para que siga en la U. No nos hemos sentado a conversar", sentenció.