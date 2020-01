Nadal golpeó a una pasapelotas en Australia y le terminó dando un beso

Una particular situación se dio durante el partido entre Rafael Nadal y Federico Delbonis por el Abierto de Australia, debido a que el español, sin querer, le propinó un pelotazo a una pasapelotas y de inmediató evidenció su preocupación por la menor de 15 años.

El tenista español, al percatarse de la situación, se acercó a la niña para ver cómo estaba y terminó dándole un tierno beso en la mejilla.

Finalizado el cotejo, el mallorquín sostuvo que "me he asustado mucho porque me acordé de otra ocasión terrible que viví hace tiempo en Wimbledon. La bola iba rápida y le ha ido directa a la cabeza. Le caía un poco la lagrimilla pero la niña es una fenómena. Ha aguantado el tipo de manera fantástica y es un ejemplo".

Finalmente, fue Interrogado por si estaba preocupado porque su mujer podía tener celos de la niña, bromeó diciendo: "Después de 15 años no creo que le preocupe mucho"