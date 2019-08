Movilización de choferes de Lima 2019 suspende servicios de transporte

El tráfico ha sido uno de los grandes problemas de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La capital peruana ha tenido que lidiar con grandes inconvenientes en el tema movilización, sin embargo, ahora se suma uno más.

En un acto de protesta y movilización, los choferes de los buses de transporte de medios aseguran que no han recibido el pago durante todo estos Juegos Panamericanos, responsabilizando directamente a la empresa Golden Perú, confirmaron que no realizarán viajes de transporte hasta las sedes de competencia.

En medio de esta movilización que impidió el desplazamiento de múltiples periodistas a lo largo de todos los eventos deportivos que ocurrían por la mañana, uno de los choferes, José Córdova aseguró que sus familias ya están muy preocupadas por la ausencia del sueldo. "Se ha tomado la decisión de hacer un alto a las actividades porque de verdad estamos agobiados, nuestras familias están esperando los sueldos. Mucho de los compañeros hemos tomado la decisión de que alguien se haga presente".

Giancarlo González, chofer del recorrido San Borja al Media Center asegura que desde la empresa que ganó la licitación no han tenido ningún contacto. "Yo firmé un contrato que rige desde el 3 de julio y no he recibido nada. Más de diez veces nos han dicho que nos van a pagar y no recibimos nada. Todos los que estamos aquí no vamos a salir. Queremos que nos paguen. No hay plazo para postergar esto".

Tras llegar a un acuerdo entre todos los choferes, estos decidieron por no hacer los recorridos tradicionales, bajando a pasajeros de los buses y suspendiendo todos los servicios para la prensa

Desde la organización, la solución entregada fue disponer buses que realizan el despacho entre aeropuerto a hoteles para la movilización a sedes. De todas formas, aseguran que esperan poder llegar a una solución lo antes posible.