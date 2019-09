Mourinho y su análisis de Alexis Sánchez: 'Siempre sentí que era un hombre triste'

José Mourinho realizó una dura autocrítica tras su fracaso como entrenador del Manchester United, donde dirigió al chileno Alexis Sánchez.

En conversación con "The Telegraph", Mou aseguró que nunca pudo encontrar la mejor versión del delantero de la “Roja” porque no lo veía contento. "Sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no eres feliz es difícil rendir a cualquier nivel. Es probable que en Italia pueda recuperarse. espero que así sea. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador".

El portugués aseguró que se siente un poco responsable por el nivel que mostró el exUdinese en el United. "Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como técnico a veces tienes la capacidad de poder conseguir lo mejor de tus jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento".

Alexis podría debutar este día sábado en el Inter de Milan cuando se enfrente al Udinese a contar de las 15:45 horas.