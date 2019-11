Mourinho: No hay un fanático más grande que yo en el mundo del Tottenham

En la antesala de su debut en la banca del Tottenham, el entrenador portugués, José Mourinho, tuvo palabras en cuanto a la presunta afinidad que varias veces aseguró tener con respecto al Chelsea.



"Soy del club en el que estoy. Me pongo el pijama del club y duermo con él. Soy un hombre de club, pero un hombre de muchos clubes. Creo que soy el señor Porto y el señor Real Madrid y de otros clubes también, soy del club en el que estoy", dijo.



En cuanto a los dichos contra Tottenham, afirmó que "fue antes de que me despidieran. Esto es fútbol moderno. Cuando mi padre jugaba, los mismos jugadores jugaban para el mismo club durante 15 – 20 años".



"En la sociedad ahora todo es más rápido, incluso las relaciones son rápidas, los jugadores se cansan unos de otros, del entrenador…fui a Manchester United con una mente y corazón libres, me encantaron los fanáticos, los trabajadores y ahora se trata de los Spurs y no hay un fanático más grande que yo en el mundo. Nadie quiere que Tottenham gane más que yo", añadió.