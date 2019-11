Pablo Mouche, delantero de Colo Colo respondió a las críticas por el receso del fútbol que ha suspendido el torneo chileno por más de un mes.

El atacante de los albos aseguró a través de una seguidilla de tweets que el plantel sigue trabajando para cosechar buenos resultados.

En sus redes sociales confesó que de lunes a sábado se han encontrado trabajando, incluso todos los funcionarios del club.

Revisa aquí los dichos del exBoca Juniors.

Che mira q nosotros estamos trabajando eh !!! De lunes a viernes o sábado vamos todos los días a entrenar como una semana normal , digo no se porque para algunos no estamos trabajando nada solo xq los fin de semana no se está jugando ...👌🏻🤣