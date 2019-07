Morón tras la salida de Orión de Colo Colo: 'Para todos fue sorpresiva'

El histórico arquero de Colo Colo, Daniel Morón, habló con ADN Deportes sobre la inesperada salida de Agustín Orión de los albos.

Al respecto, comenzó diciendo que "para todos fue sorpresivo lo de Agustín Orión este jueves. Cuando estaba recuperado, con opciones de volver a tener participación y tomó una decisión que para todos fue sorpresiva y un poco desconocida".

¿Se afectará el plantel? "Por el momento ya pasamos seis meses con los mismos arqueros que vamos a tener que pasar los próximos seis meses. Brayan (Cortés) es un gran portero, con grandes condiciones, que seguramente estará muy bien con todo, ya que imagino que tendrá como meta llegar a la selección, lo que lo hará tener una mayor atención. Él debe estar pensando en que hoy puede dar ese salto", indicó.

¿Apoyo de referentes a Orión? "Si bien no es algo normal que haya sucedido en otras despedidas, me imagino que la calidad humana de Orión tiene que haber sido importante dentro del plantel, por aquello los jugadores se manifestaron de esa manera", sostuvo Morón.

¿Su salida de Colo Colo fue parecida a la de Orión? "Lo mío más que con técnicos fue con dirigentes. Está muy claro que mi salida fue porque yo me involucré en participar en las elecciones apoyando a Eduardo Menichetti. Yo no me quejé, lo que si me quejé es por qué me sacaron con contrato vigente y me lo desconocieron, aunque me lo terminaron pagando igual después".

¿Cómo ves la decisión de priorizar arqueros como Cortés, Melo, por sobre Orión? "Es muy difícil de poder hablar de esta situación cuando uno no conoce lo que pasó entre las partes, ya que Orión tampoco dijo mucho. Uno termina especulando sobre qué le habría dicho Mario Salas para que haya tomado la decisión de irse", manifestó el exgolero.

"Para un arquero de 38 años compatir con chicos de 23 y 24, es como decir 'que estoy haciendo yo aquí'. El quizás sintió que iba a pasar por un estado de frustación, me imagino, que lo hizo tomar aquella decisión", añadió.

¿Tiene Orión algun lugar en los arqueros históricos de Colo Colo? "Vino a reemplazar a Justo Villar, que lo había hecho muy bien. Sin embargo, Orión salvo algunos partidos del inicio, después se impuso en el arco de Colo Colo. Estuvo dos temporadas, fue campeón y todas esas cosas tienen su mérito", cerró.