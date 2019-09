Moreno: Los jugadores de la Roja son profesionales, hombres grandes

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reiteró que no manejan información, ni formal e informal, con respecto a una presunta indisciplina de parte de los jugadores de la selección chilena, durante la Copa América en Brasil.



En Los Angeles, Estados Unidos, el mandamás del organismo rector del fútbol nacional también comentó que no ha tenido ninguna conversación con Claudio Bravo, tras su retorno a las convocatorias del cuadro nacional.



Acerca de las indisciplinas, expresó que "no he tenido ninguna información relativa al respecto de este tipo de situaciones", añadiendo que "sobre supuestos no me voy a referir".



Con respecto a si hay algún tipo de control sobre los futbolistas, Moreno sostuvo que "los jugadores son profesionales, hombres grandes. Tienen responsabilidad en su actuar".

En cuanto a Bravo, el presidente de la ANFP reveló que no ha habido "ninguna conversación en particular. He estado con los jugadores, pero no he hablado en particular al respecto, aunque la disposición está".