Moreno confirmó nuevo escenario en la Primera A: 'No se descarta jugar con 18 equipos'

Pese a que la semana pasada el Consejo de Presidentes de la ANFP decidió poner fin antes de tiempo a la temporada 2019, debido al estallido social en Chile, este lunes la situación cambió radicalmente.

Las múltiples protestas de Santiago Wanderers, lider de Primera B y San Marcos de Arica, puntero de la Segunda División Profesional, hizo que en la sede de Quilín se volvieran a reunir para adoptar otras posturas al respecto.

Bajo este escenario, Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, aseguró que podrían haber nuevas modificaciones a lo que se determinó el pasado 28 de noviembre.

"No se descarta jugar con 18 clubes, pero para lograr ese avance necesitamos ir destrabando otros problemas. La disposición existe", sostuvo la autoridad del fútbol.

Respecto a la decisión de no haber ascensos ni descensos, Moreno indicó que "claramente causó daño, pero no solamente a un club en particular, sino que a la correcta finalización de los torneos de Primera B y de la Segunda División".

"Hemos citado a los clubes de Primera A para analizar y revisar esta situación que perjudica a varios clubes. Vamos a agotar todas las instancias de diálogos con los clubes", añadió

Finalmente, el mandamás de la ANFP sostuvo: "Aquí no se trata de sentarse y dictaminar cuáles son los clubes que deben participar de alguna liguilla, acá hay un criterio de puntaje alcanzado y de lograr una solución que integre a todos los clubes".