Mohamed Salah criticó arbitraje de Roberto Tobar: 'Podría habernos protegido más'

Mohamed Salah fue una de las figuras destacadas del Liverpool en la victoria por el Mundial de Clubes ante el Monterrey.

El delantero egipcio analizó la clasificación a la final de la competencia y deslizó una crítica a Roberto Tobar, juez chileno que arbitró el partido.

Salah aseguró que Tobar no tomó los resguardos necesarios para evitar los golpes a futbolistas. "Fue un partido muy duro. Fueron muy agresivos contra nosotros y todos nos preocupamos por nuestras piernas. Fueron muy agresivos. El árbitro no nos protegió demasiado, pero no estoy aquí para quejarme".

La final del Liverpool será ante Flamengo el día sábado a contar de las 9:30 horas de la mañana.