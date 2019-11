Ministro paraguayo explica ofrecimiento de jugar la final de Libertadores en Asunción

Euclides Acevedo, ministro del Interior habló sobre el ofrecimiento que hicieron como país para albergar la final de la Copa Libertadores.

Pese a que fue ratificado que Chile albergará dicho compromiso, en conversación con ADN, Salcedo entregó detalles de porque ofrecieron el reducto. "Nosotros queremos que el calendario de Conmebol se cumpla y se juegue en Chile. Como una muestra de recuperación del país. Decíamos que en caso que las condiciones no se dieran, Paraguay ofreciera como alternativa el estadio de "La Olla" de Cerro Porteño".

Por el movimiento social que atraviesa el país, aseguró que hay que escuchar a la gente. "El pueblo siempre tiene razón, no me puedo meter en la opinión del pueblo chileno. Pero si dicen que las condiciones no están dadas, tienen que escucharlo".

El duelo se mantiene programado para el día sábado 23 de noviembre entre River Plate y Flamengo.