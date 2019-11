Ministro Blumel pide a Carabineros una investigación por balines recibidos por funcionario del INDH

Tras una nueva jornada de protestas y manifestaciones, un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos terminó herido por siete balines disparados contra su cuerpo.

Mientras Jorge Ortiz realizaba su trabajo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, terminó con lesiones en su cuerpo y siendo trasladado a un centro asistencial.

Tras ello, fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien mandó en mensaje en su cuenta de Twitter por lo sucedido.

"Me he comunicado con el Director de @inddhh para conocer en detalle cómo se encuentra el Observador herido. Lamentamos esta situación y le he pedido a @Carabdechile que se realicen las investigaciones correspondientes", lanzó el titular de la cartera.