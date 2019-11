Ministra a Conmebol: '¿Se referían a que no aceptamos pagar una fiesta de 40 millones a dirigentes?'

Nada bien cayeron las declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en el Palacio de La Moneda. El mandamás del fútbol sudamericano disparó duros dardos contra el gobierno de Sebastián Piñera a propósito de la suspensión de la final de Copa Libertadores que debía disputarse en Santiago.

"Creo que todo estaba dicho en que Lima debería haber sido la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio", dijo Domínguez apuntando directamente contra Santiago: "avanzamos en 11 días lo que no habíamos hecho en 11 meses", agregó.

Aquello no agradó nada a la ministra de Deporte, Cecilia Pérez: "sus declaraciones fueron una sorpresa negativa, porque nos dejó un sabor amargo, porque no fue lo que él nos señaló vía videoconferencia, donde nosotros entendimos aún cuando les garantizamos todas las medidas de seguridad, cuando los presidentes de los clubes nos dijeron que sus jugadores no se sentían cómodos viniendo a Chile. Eso lo comprendimos", comentó la exvocera en una actividad.

"Sus declaraciones nos sorprenden, porque cuando él señala que en once meses Santiago no hizo lo que Lima hizo en once días ¿a qué se refería? ¿Se refería a que nosotros como Gobierno no le aceptamos tramitar una ley corta para eximirlos de impuestos a la Conmebol y a sus patrocinadores?", disparó la secretaria de Estado.

Pero lejos de intentar apagar el incendio, Pérez siguió tirando bencina al fuego: "¿Se refería a que no les aceptamos que dos meses antes de la final, el estadio Nacional se cerrara y nuestros deportistas quedaran sin entrenar? ¿O se referían que nosotros como gobierno no le aceptamos financiar una fiesta de 40 millones de pesos en el Castillo Hidalgo para los dirigentes de la Conmebol y sus patrocinadores?", lanzó sin pelos en la lengua.

Y para cerrar, la ministra dijo tajante: "si fuese así y volvieran a pedirnos esas condiciones, la respuesta hubiese sido la misma: no señores. Esperamos que solo hayan sido un malentendido", cerró.