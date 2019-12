Miguel Pinto: 'El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo Colo'

Una semana intensa se vivió en Colo Colo, la que está llegando a su fin este domingo. Esto porque desde muy temprano, los albos presentaron oficialmente a sus dos primeros refuerzos: Miguel Pinto y César Fuentes, a la espera de lo que será el "evento" que se armó para aplaudir el regreso de Matías Fernández.

En conferencia de prensa junto a Marcelo Espina, el exvolante de la UC, César Fuentes, comentó sobre su llegada a Macul que: "es un bonito desafío, todos quieren venir a este gran equipo a jugar. Sé que podemos lograr grandes cosas. Hemos tenido un gran recibimiento", partió comentando.

"Pesó mucho que él estuviera acá (Mario Salas). Su estilo de juego, su forma de trabajo me gusta mucho. Su forma de juego siempre motiva. Estoy encantado de venir. Vine a consagrarme acá y dar lo mejor de mí", agregó Fuentes.

Por su parte, Miguel Pinto sostuvo que: "mis decisiones siempre han sido para ascender en mi carrera. La tomé con mucho gusto, valoramos la llamada de la institución. Son varios los desafíos. El objetivo más importante es el grupal. En cada partido debo demostrar lo que puedo aportar".

"En lo que yo lo pueda ayudar a Matías (Fernández) lo voy a hacer. Me gustaría verlo con la camiseta de la Selección. Jugadores como él hacen falta. La primera impresión va a marcar muchísimo pero también hay trabajo en el día a día", agregó.

Pero no se quedó ahí, pues su pasado en la Universidad de Chile es un fantasma que lo perseguirá en su estancia en Macul, algo a lo que dijo no temerle: "el desafío es el Everest (risas) pero no es inalcanzable. El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo-Colo", cerró.