Michel Platini: 'Estoy contra el VAR, pienso que es una bella mierda'

Michel Platini, ídolo del fútbol francés criticó la implementación del VAR en el fútbol moderno y a la FIFA por no valorarlo.

El exdirigente de la UEFA conversó con RAI y expresó su total rechazo al Video Asistance Referee. "Haría falta media hora para explicar por qué no arregla los problemas. Los mueve. Estoy contra el VAR. Pienso que es una bella mierda y que desafortunadamente no volveremos hacia atrás".

Además aseguró que el ente rector del fútbol mundial no lo quiere como presidente por su pasado vinculado a Josep Blatter. "En la FIFA no me quieren como presidente. Quería defender el fútbol y era el único futbolista que quería convertirse en presidente de la FIFA".